 

МВД Украины: «Убийца Вороненкова был агентом российских спецслужб»

 

«Убийца экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова был внедренным в украинские силовые структуры агентом российских спецслужб», - заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».

Советник министра отметил, что он был завербован еще в 2014 году.

Антон Геращенко также подтвердил, что убийца Вороненкова действительно отслужил 13 месяцев в Национальной гвардии Украины. Но он не был участником боевых действий, хотя и имел соответствующее удостоверение. Сейчас правоохранители изучают всю историю его пребывания в Украине, опрашивают его бывших сослуживцев.

Напомним, экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков был застрелен в центре Киева на улице Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали. Медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице. Есть информация, что барсетку предполагаемого киллера нашли вместе с документами.

Киевская полиция зарегистрировала «Умышленное убийство» по ч. 2. ст. 115 Уголовного кодекса Украины, но возможно, потом будут приняты другие решения и другие органы будут расследовать это преступление. Дело уже передали в столичную прокуратуру. 

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