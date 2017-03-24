 

Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 109 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 109 раз", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

135 просмотров


Старости
Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов
Американский блогер рассказал как отдохнуть в Баку на 10 долларов видео
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
25 Март 12° / 7°
26 Март 13° / 7°
27 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

В Чечне боевики напали на воинскую часть: есть убитые и раненые
Житель Баку зарезал свою жену
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов
МВД Украины: «Убийца Вороненкова был агентом российских спецслужб»
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
Землетрясение в Грузии
В Армении ввели льготы «за соседство с Азербайджаном»
Возмутителям удалось приостановить строительство азербайджанской трубы не наш скандал
Супруга экс-президента В.Ющенко: «Ильхам и Мехрибан Алиевы – настоящие друзья» эксклюзив
На нашу голову чужеродные животные комментарий директора института
Ни дня без убийства наше послесловие
КНДР готовится провести новое ядерное испытание
Российская армия скоро получит гиперзвуковое оружие
Более 200 мигрантов могли утонуть у берегов Ливии
В Венесуэле разразился бензиновый кризис
Порошенко попросит помощи НАТО
Армянские военные попали в аварию в оккупированном Кельбаджаре 10 раненых
Госдеп потребовал от КНДР избегать провокаций
Эрдоган встретится с Трампом
Турция и Россия проведут межмидовские консультации
В Болгарии начали строительство забора на границе с Турцией
США возобновили планирование обороны Европы
В центре Еревана продолжаются акции протеста фото
У берегов Ливии затонули два судна с мигрантами
В Киеве ищут второго убийцу Вороненкова