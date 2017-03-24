 

В Чечне боевики напали на воинскую часть: есть убитые и раненые

 

В Чеченской республике террористы напали на воинскую часть Росгвардии, среди военнослужащих есть погибшие и раненые, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, передает РИА Новости.

"Сегодня ночью около 2.30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской республики. В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди военнослужащих есть погибшие и раненые.

Активная фаза операции по уничтожению террористов завершена.

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