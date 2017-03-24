Экс-сотрудника МЧС посадили на восемь лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное следствие по делу Фариза Меликова, обвинявшегося в мошенничестве, сообщает корреспондент haqqin.az.

Председателем на процессе был судья Фикрет Гарибов.

Следствие установило, что Фариз Меликов, представляясь высокопоставленным сотрудником МЧС Азербайджана, обманным путем присваивал деньги доверившихся ему граждан.

Ему было предъявлено обвинение по статье 178.2.2. (мошенничество) УК Азербайджана.

В суде обвиняемый Фариз Меликов заявил, что с 2009 по 2015 год он работал инспектором в Государственном агентстве по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору при МЧС Азербайджана, а в 2015 году уволился по собственному желанию. В июле 2014 года к нему обратился житель Хачмаза Ильгар Халилов и попросил устроить на работу в МЧС его родственника Абумуслима Алиева. Ильгар Халилов передал Фаризу Меликову 10 тысяч долларов, которые мошенник потратил на личные нужды.

Таким же образом были обмануты житель Баку Ильхам Байрамов, жители Гаджикабула Халик Раджабов, Газанфар Мусаев, Ихтияр Насиров, Фяган Алиев, Мирэддин Талыбов, Турал Тарвердиев и даже армейский друг мошенника Валех Гасанов.

О деяниях Фариза Меликова знала его жена Айгюн, которая тоже работает в МЧС Азербайджана. Женщина звонила всем потерпевшим и обещала им вернуть все деньги, если они не будут жаловаться в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Всем своим жертвам мошенник говорил, что он является родственником одного из руководителей МЧС, что его жена Айгюн работает на высокой должности в общем отделе министерства и что именно она отвечает за набор персонала министерства.

Доверчивые люди отдавали деньги и терпеливо ждали, пока их или их близких устроят на работу в МЧС.

Потом мошенник под различными предлогами начинал тянуть время, говоря, например, что дела кандидатов на работу в МЧС рассматриваются в Министерстве национальной безопасности.

Уставшие ждать люди обратились с жалобами в МЧС Азербайджана и в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана. По заявлениям жертв мошенника было возбуждено уголовное дело, и Ф.Меликов был задержан.

Приговором суда Фариз Меликов осужден на восемь лет лишения свободы.