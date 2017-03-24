 

Американский генерал обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Карабахе

Автор: Отдел информации 

Командующий Объединенными вооруженными силами США в Европе генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заявил, что Россия дестабилизирует обстановку в мире и, в частности, в Карабахе, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Объединенных ВС США в Европе.

Американский командующий считает, что Россия препятствует урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве.

«Москва, вооружая и Армению, и Азербайджан, играет дестабилизирующую роль в урегулировании карабахского конфликта. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая должна помочь урегулировать карабахский конфликт, Россия продолжает держать базу на территории Армении», - заявил генерал.

«Страны на периферии России, особенно Украина и Грузия, находятся под угрозой агрессивных действий и военной агрессии Москвы, – сказал генерал. – На юго-востоке наши ключевые союзники, особенно Турция, вынуждены одновременно справляться с вызовами, которые представляют Россия, террористы и потоки беженцев».

«На Балканах Россия для замедления европейской и атлантической интеграции использует напряженность. В 2016 году Москва открыто вмешалась в политические процессы в Боснии-Герцеговине и в Черногории», - отметил американский военачальник.

Кертис Скапаротти уверен, что помимо военных инструментов Россия в своей деятельности использует дезинформацию и манипуляцию общественным мнением. Генерал напомнил о попытках вмешательства Москвы в выборы в США, Франции и в других странах. Генерал также сказал, что Россия ведет агрессивную агитацию среди этнических русских, живущих в соседних странах. Этим самым, по словам американского генерала, Москва стремится вернуть себе статус мировой державы и полагает, что такие международные нормы, как верховенство закона, демократии и прав человека, мешают ей достичь поставленной цели. Также генерал обвинил Россию в том, что она вооружает террористическую организацию «Талибан».

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