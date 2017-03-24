 

Франция готова организовать встречу президентов Алиева и Саргсяна

 

Франция готова организовать встречу президентов Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, сообщает АзерТАдж.

"Если стороны захотят продолжить переговоры и подписать мирное соглашение, Франция готова организовать встречу", - сказал Эйро, слова которого приводит агентство.

По его заявлениям, Франция не хочет военных действий в зоне конфликта.

"Вместе с Россией и США Франция является сопредседателем Минской группы (ОБСЕ), с тем чтобы содействовать Армении и Азербайджану в поиске мирного разрешения конфликта путем переговоров. Такие конфликты могут быть разрешены только посредством дипломатии", - считает глава МИД Франции.

Эйро высказался против сохранения статус-кво в конфликте.

"Сохранение статус-кво - это политический выбор, осложняющий положение", - подчеркнул он.

Глава французского МИД также добавил, что Франция "продолжит посредническую миссию до разрешения конфликта".

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