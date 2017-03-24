Ле Пен прилетела в Москву

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен начала свой визит в Москву. Это уже четвертая поездка Ле Пен в Россию за шесть лет, передает BBC.

В столице России, куда она прибыла по приглашению комитета Госдумы по международным делам, председатель крайне правой партии «Национальный фронт» встретится с российскими парламентариями.

Пока нет данных, есть ли в графике Ле Пен встреча с президентом Владимиром Путиным.

В культурной части программы лидер «Нацфронта» намерена посетить выставку «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».

Политик, которому симпатизируют в Кремле, со своей стороны, выступает за укрепление отношений между Францией и Россией. Марин Ле Пен ратует и за отмену санкций, введенных против РФ после событий 2014 года в Крыму и Донбассе.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. За этот пост также ведут борьбу бывший министр экономики Эммануэль Макрон и кандидат партии «Республиканцы» экс-премьер Франсуа Фийон.