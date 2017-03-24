 

Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

 

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет слабый туман, в основном без осадков. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер сменится на умеренный юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром кое-где будут туман и изморось. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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