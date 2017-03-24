Уже в апреле этого года девять кандидатов на пост генерального директора ЮНЕСКО пройдут собеседование в ходе очередной сессии исполнительного совета органа ООН, занимающегося вопросами культуры. Речь идет о представителях различных государств, попавших в так называемый шорт-лист, в их числе и посол Азербайджана в России, бывший министр культуры страны, кумир миллионов как минимум на постсоветском пространстве Полад Бюльбюльоглу. Сами же выборы пройдут осенью этого года.

Напомним, что заявки для участия в выборах генерального директора ЮНЕСКО подали следующие страны: Азербайджан, Вьетнам, Египет, Катар, Китай, Гватемала, Ирак, Ливан и Франция, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Среди кандидатов шесть мужчин и три женщины.

Кандидатуру Полада Бюльбюльоглу однозначно поддержали в России, учитывая, что он содействовал развитию сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО. Отмечая его вклад в деятельность мирового сообщества в гуманитарной сфере, кандидатуру азербайджанского представителя поддержала и созданная по его инициативе Международная организация тюркской культуры (TURKSOY).

Страсти вокруг гендиректора ЮНЕСКО сейчас разворачиваются нешуточные. К примеру, арабские страны, представившие четырех кандидатов, уверены, что именно их представитель должен стать главой этой организации. Однако, как считают в экспертном сообществе, если руководителем ЮНЕСКО станет гражданин арабской страны, то это приведет к серьезным разногласиям внутри организации. В 2011 году США уже сократили финансирование ЮНЕСКО после того, как Палестину, вопреки мнению Израиля, признали государством-членом организации. Между тем Вашингтон обеспечивал 22% финансирования ЮНЕСКО.

Можно вспомнить, как в прошлом году исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил резолюцию, которая, по словам представителей Израиля, отрицает глубокую историческую еврейскую связь со святыми местами в Иерусалиме. Это вызвало возмущение евреев во всем мире.

Однако арабские народы, как передает AP, говорят, что теперь их очередь возглавить организацию, ведь ранее ЮНЕСКО руководили европейские, азиатские, африканские и американские представители, арабов же никогда не было.

Египет активно лоббирует Муширу Хаттаб. Она в 2009 году проиграла на выборах нынешней главе организации Ирине Боковой из Болгарии. Другие арабские кандидаты - Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари (Катар), Салех аль-Хаснави (Ирак) и Вера эль-Хури Лакойе (Ливан).

В шорт-лист, помимо Полада Бюльбюльоглу и представителей арабских стран, входят Хуан Альфонсо Фуэнтес Сория (Гватемала), Фам Сан Чау (Вьетнам), Цянь Тан (Китай) и министр культуры Франции Одри Азулай, которая имеет поддержку президента Франции Франсуа Олланда (надо учесть, что штаб-квартира ЮНЕСКО находится в Париже).

Выдвижение представителя Азербайджана на пост главы ЮНЕСКО уже вызвало нервную реакцию со стороны МИД Армении. Однако, как считает бывший глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями, профессор-арабист Рафик Алиев, это не помешает Поладу Бюльбюльоглу возглавить культурную организацию ООН.

Действительно, учитывая серьезные противоречия между представителями арабского мира, с одной стороны, и США и Израиля - с другой, избрание кандидатов от Египта, Ливана, Катара или Ирака выглядит маловероятным. В то же время кандидатура Полада Бюльбюльоглу удовлетворяет всем требованиям: это представитель Азербайджана, мусульманской страны, известной своим толерантным отношением ко всем национальностям.

«У Полада Бюльбюльоглу больше шансов, чем у других кандидатов, - заявил в беседе с haqqin.az Рафик Алиев. – И мы эту возможность не упустим. К тому же здесь важна поддержка многих стран, в том числе и России. Что касается представителей арабских государств, то у них шансов намного меньше. Да и в целом Полад Бюльбюльоглу – самый достойный кандидат на должность главы ЮНЕСКО».