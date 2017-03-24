 

Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое Данные опроса

 

Доля граждан России, не одобряющих введение продовольственных контрсанкций, за последние годы выросло с 9 до 24 процентов. При этом 26 процентов считает это эмбарго вредным для страны. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 24 марта. Санкции одобряют 72 процента россиян, пишет Lenta.

К главным критикам санкций относится молодежь (53 процента среди 18-24-летних не одобряют их). При этом чаще всего вредными санкции называли люди, определяющие материальное положение своей семьи как плохое или очень плохое (34 процента).

По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, динамика восприятия российских контрсанкций объясняется двумя факторами.

«С одной стороны, неприятием санкций, введенных в отношении России западными странами. Решение руководства страны в этом контексте находится в плоскости "справедливого ответа". С другой, остротой реакции на проблемы повседневности, а именно — рост цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции товаропроизводителей. В целом "эффект прилавка и холодильника", бесспорно, вторичен, но, скорее всего, будет постепенно усиливаться», — сказал социолог.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вопросом Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

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