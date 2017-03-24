Замминистра энергетики Грузии: «Мы купили российский газ из-за проблем на Шахдениз»

Заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили заявила, что в 2017 году из-за проблем на месторождении «Шахдениз» грузинская сторона купила дополнительные объемы природного газа у России, в соответствии с договором, оформленным с «Газпром-экспортом», сообщает haqqin.az со ссылкой на грузинские СМИ.

«В начале месяца на месторождении «Шахдениз» были проблемы, и у нас в течение двух-трех дней газоснабжение из территории Азербайджана практически было ограничено. Разумеется, в данном случае мы не ограничили потребителей, и исходя из необходимости использовали тот альтернативный резерв, который мы зарезервировали в рамках того договора по конкретным, определенным условиям», - заявила Мариам Валишвили.

Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа.

Отметим, что азербайджанские официальные лица ничего не сообщали о каких-либо проблемах на месторождении «Шахдениз».