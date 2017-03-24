 

Минск готовится к проведению Евроигр

 

Под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова прошло заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года.

Как сообщает сайт правительства Беларуси, были рассмотрены проекты контракта о проведении игр, спортивной программы состязаний, а также ход возведения и реконструкции спортивных объектов. Обсуждены варианты размещения медиацентра.

По итогам заседания утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Вторых Европейских игр 2019 года в Беларуси.

Отметим, что Первые Европейские игры прошли в Баку с 12 по 28 июня 2015 года.

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