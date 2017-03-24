 

Мубарак вернулся домой

 

Бывший президент Египта Хосни Мубарак покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет, проведенных под стражей, сообщил его адвокат Фарид ад-Диб египетскому изданию "Аль-Масри аль-Яум".

В начале марта кассационный суд Египта окончательно оправдал экс-президента по делу о гибели демонстрантов во время январских беспорядков 2011 года. Позже генеральная прокуратура дала согласие на его освобождение из-под стражи.

Как заявил ад-Диб, последние дни 88-летний Мубарак оставался в госпитале исключительно по медицинским соображениям и имел право в любой момент покинуть его.

Дома Мубарака встретили все члены его семьи, добавил адвокат. "Он позавтракал традиционной египетской едой вместе с семьей и друзьями", — рассказал ад-Диб.

Мубарака взяли под стражу весной 2011 года. В 2012 году, когда у власти был представитель "Братьев-мусульман" Мухаммад Мурси, бывшего президента приговорили к пожизненному заключению, однако в 2014-м, когда к власти пришли военные, его оправдали. В 2016 году суд признал Мубарака и его сыновей виновными в коррупции, однако реальный срок — три года — он получил только по одному делу. Этот срок Мубарак уже отбыл, пока находился в военном госпитале.

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