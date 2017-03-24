Кремль: "Мы не финансируем партию Ле Пен"

Президент России Владимир Путин и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не обсуждали возможность финансирования российскими банками предвыборной кампании политической партии "Национальный фронт", заявил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не думаю, что финансирование со стороны России возможно", - сказал Песков.

"Нет, никоим образом", - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждал ли Путин с Ле Пен возможности финансирования французской партии.

Песков отметил, что беседа в Кремле была первой встречей Путина и Ле Пен. "Насколько я знаю, они не были знакомы ранее", - добавил он.