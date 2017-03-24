 

МИД России о проходе военной колонны через Грузию в Армению: "Это – фантастика"

 

В МИД РФ заявляют, что сообщения об отправке из России в Абхазию зенитных ракетных систем С-300 и военной колонны через Грузию в Армению не соответствуют действительности, передает Интерфакс.

"Поводом для пропагандистской шумихи становится все: и правомерное решение Абхазии оптимизировать число пропускных пунктов на своей границе с Грузией, и двустороннее соглашение, позволяющее гражданам Южной Осетии служить по индивидуальным контрактам в российской армии, и "утка" о якобы размещении в Абхазии дополнительного дивизиона С-300, и совсем уже фантастическая история - о проходе российской военной колонны через Грузию в Армению", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "весь этот политический спектакль специально приурочен к предстоящему 28-29 марта очередному раунду Женевских дискуссий по Закавказью".

"Видимо, Тбилиси собирается продолжить саботаж диалога на женевской площадке. Вот и формируется заблаговременно соответствующая конфронтационно-истерическая атмосфера", - сказано в сообщении.

"В этой связи хотели бы подчеркнуть, что российская делегация едет в Швейцарию с настроем на спокойное и продуктивное обсуждение насущных вопросов безопасности и стабильности в Закавказье. Призываем к тому же и грузинских партнеров, всех участников Женевских дискуссий", - заявили в МИД России.

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МИД России о проходе военной колонны через Грузию в Армению: "Это – фантастика"
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