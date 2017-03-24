 

Исламисты освоили новейший российский танк фото

 

В соцсетях распространилась фотография российского танка Т-90, на котором якобы передвигается вооруженная сирийская оппозиция. Согласно данным на снимке, который представляет собой скриншот из съемки телеканала Alekhbariya, повстанцы двигаются из подконтрольной им провинции Идлиб в сторону города Суран, расположенного в провинции Хама, которая находится под контролем правительственных сил.

На снимке изображен именно танк Т-90, подтвердил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса и бывший командир танкового батальона Виктор Мураховский.

Сирийская правительственная армия впервые применила российский танк Т-90 в феврале прошлого года в провинции Алеппо. Их присутствие в Сирии тогда подтвердили и в российском Минобороны. Первые сообщения о том, что правительственные войска получили Т-90, появились еще в ноябре 2015 года, однако тогда российское военное ведомство на них никак не отреагировало. Позже источники RNS в Минобороны подтвердили, крупная партия танков Т-90А «Владимир» была поставлена в Сирию в конце 2015 года.

К боевикам какой именно группировки попал танк, телеканал не уточняет. Вместе с тем ресурс Syria Live Map, который отслеживает передвижения участвующих в сирийском конфликте сил, два дня назад сообщил, что на танке передвигаются боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS). Как пишет издание Al Masdar, за последние недели к HTS примкнули несколько оппозиционных объединений, после чего она стала самой многочисленной оппозиционной группировкой в Сирии.

4237 просмотров


Старости
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
Наша погода
Сегодня 6° / 3°
25 Март 12° / 7°
26 Март 13° / 7°
27 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу
Южная Осетия войдет в состав России
Шпионский скандал в Швейцарии: на подозрении турецкая община
Путин обсудил с силовиками нападение боевиков в Чечне
Исламисты освоили новейший российский танк фото
МИД России о проходе военной колонны через Грузию в Армению: "Это – фантастика"
Кремль о встрече Путина с Ле Пен
Мубарак вернулся домой
Минск готовится к проведению Евроигр
Замминистра энергетики Грузии: «Мы купили российский газ из-за проблем на Шахдениз»
Землетрясение на востоке Турции
Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое Данные опроса
Российская полиция ищет насильника - уроженца Азербайджана
Попугаи-наркоманы съели часть урожая опийного мака
Полад Бюльбюльоглу будет главой ЮНЕСКО экспертная оценка
Мать Лапшина вновь встретилась с сыном
Мировые цены на нефть перешли к росту
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла
Продолжаются аресты по делу о теракте в Лондоне
Ле Пен прилетела в Москву
Bugatti представила велосипед за $39 тысяч фото
Самвел Бабаян планировал сбить вертолет с Саргсяном армянские источники
Франция готова организовать встречу президентов Алиева и Саргсяна
Американский генерал обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Карабахе
Экс-сотрудника МЧС посадили на восемь лет