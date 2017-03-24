В соцсетях распространилась фотография российского танка Т-90, на котором якобы передвигается вооруженная сирийская оппозиция. Согласно данным на снимке, который представляет собой скриншот из съемки телеканала Alekhbariya, повстанцы двигаются из подконтрольной им провинции Идлиб в сторону города Суран, расположенного в провинции Хама, которая находится под контролем правительственных сил.

На снимке изображен именно танк Т-90, подтвердил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса и бывший командир танкового батальона Виктор Мураховский.

Сирийская правительственная армия впервые применила российский танк Т-90 в феврале прошлого года в провинции Алеппо. Их присутствие в Сирии тогда подтвердили и в российском Минобороны. Первые сообщения о том, что правительственные войска получили Т-90, появились еще в ноябре 2015 года, однако тогда российское военное ведомство на них никак не отреагировало. Позже источники RNS в Минобороны подтвердили, крупная партия танков Т-90А «Владимир» была поставлена в Сирию в конце 2015 года.

К боевикам какой именно группировки попал танк, телеканал не уточняет. Вместе с тем ресурс Syria Live Map, который отслеживает передвижения участвующих в сирийском конфликте сил, два дня назад сообщил, что на танке передвигаются боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS). Как пишет издание Al Masdar, за последние недели к HTS примкнули несколько оппозиционных объединений, после чего она стала самой многочисленной оппозиционной группировкой в Сирии.