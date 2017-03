В соцсетях распространилась фотография российского танка Т-90, на котором якобы передвигается вооруженная сирийская оппозиция. Согласно данным на снимке, который представляет собой скриншот из съемки телеканала Alekhbariya, повстанцы двигаются из подконтрольной им провинции Идлиб в сторону города Суран, расположенного в провинции Хама, которая находится под контролем правительственных сил.

#Hama: #HTS using several tanks against the #Assad regime in Northern #Hama, including a T-90. pic.twitter.com/2oW2NW3sYI