 

Путин обсудил с силовиками нападение боевиков в Чечне

 

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, где обсудил нападение боевиков на объект Росгвардии в Чечне, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Обсуждались текущая социально-экономическая повестка дня", — сказал пресс-секретарь главы государства. По его словам, также "затрагивались актуальные международные проблемы".

"Обсуждено также нападение на объект Росгвардии в Чеченской республике", — отметил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены. Жизни пострадавших бойцов Росгвардии в настоящее время ничего не угрожает. С семьями раненых и погибших работают психологи.

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