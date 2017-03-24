 

Момент убийства российского экс-депутата в Киеве видео

 

Момент убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попал на видео. Запись предоставили «РБК-Украина» источники в следственных органах.

23 марта в украинском МВД заявили, что преступление сняли камеры видеонаблюдения.

«Это очень оживленное место в центре нашей столицы. Перекресток оборудован несколькими видеокамерами. Эти записи уже изъяты», — отметил пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко, которого цитировал «Еспресо.TV».

Бывшего законодателя застрелили возле отеля «Премьер-палас», из которого он выходил вместе со своим охранником. Его телохранитель открыл огонь по нападавшему. Вороненков получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Киллер получил ранение в грудь и голову, он скончался в больнице. Охранник также пострадал, но выжил.

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