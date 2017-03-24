Известная азербайджанская спортсменка, чемпионка Европы по акробатической гимнастике Айла Ахмедова вот уже семь лет выступает в знаменитом Цирке дю Солей (Цирк солнца).

31-летняя акробатка в составе группы гастролирует по различным странам мира, участвуя в шоу «Варекай».

«Чтобы быть частью Цирка дю Солей вы должны быть физически очень сильными, - говорит Айла Ахмедова перед выступлением в столице Ирландии Дублине. – Я начала тренироваться, когда мне было четыре года. Вы не сможете быть достаточно сильными, если начнете тренировки в 20 или 25 лет. Надо начинать в детском возрасте. Поэтому подготовка и дисциплина – это для меня образ жизни. И мне это нравится. По утрам я не просыпаюсь с мыслями «О, нет, я снова должна работать!». Я просто встаю и делаю это».

Айла рассказывает, что выступления в цирке отличаются от соревнований тем, что тут нет судей.

«Я делаю то же самое, но для зрителей, а не для арбитров и не ради медалей, - считает бывшая спортсменка сборной Азербайджана. – Здесь нет такого большого стресса, паники. Выступая в цирке, я более расслабленная. На соревнованиях у тебя бывает лишь один шанс показать, что ты можешь, а здесь у меня есть возможность демонстрировать свои умения каждый день, в каждом шоу.

Мы тренируемся каждый день перед шоу. Если не тренироваться, то можно допустить ошибку и упасть во время выступления. Поэтому мы тренируемся ежедневно, и это самая сложная часть нашей работы.

Я думаю, что 90 процентов всех спортсменов мечтают выступать в Цирке дю Солей. Лично для меня это работа мечты во всех отношениях.

Впервые я увидела Цирк дю Солей в 2006 году в Москве, где я была на сборах. Я сразу же подумала, что хочу там работать».

Для своих выступлений цирк отбирает артистов среди акробатов, гимнастов и танцоров, отслеживая их выступления.

«Предложение мне поступило в 2008 году, - вспоминает Ахмедова. – Мне сказали, что давно следят за мной и хорошо меня знают. Мне предложили приехать на кастинг, который прошел в 2009 году в Киеве. Через две недели мне сказали, что готовы меня взять. Самое смешное то, что я сейчас работаю со спортсменками, которые были моими соперницами во время соревнований.

Для меня Цирк дю Солей - это не просто место работы. Я чувствую, что это мой дом и моя жизнь. Вы становитесь близки друг к другу, когда проводите вместе по 15 часов в день».

Айла Ахмедова стала чемпионкой Европы в 2009 году в Португалии, выступая в паре с Дилярой Султановой. Подопечные Ирады Гурбановой в том году также стали серебряными призерами Всемирных игр в Тайване и Кубка мира в России.

Цирк дю Солей был создан в Канаде в 1984 году, когда в компании было 20 уличных исполнителей. Цирк базируется в Монреале. Сейчас в штате компании более 4 тысяч человек из более чем 50 стран. Артисты разделены на несколько групп, что позволяет давать представления в разных городах одновременно. Основная часть труппы выступает в Лас-Вегасе, гастрольная часть ездит с различными шоу по всему миру, выступая как на арене под временным шатром или на постоянной цирковой арене, так и на театральных сценах и в концертных залах. Годовая выручка цирка превышает 600 млн долларов.