США ввели санкции в связи с передачей технологий Ирану, Сирии и КНДР

США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к передаче ключевых технологий и продаже оружия Тегерану, Дамаску и Пхеньяну, сообщает Reuters.

В черный список попали 30 фирм и физических лиц. Санкции против 11 компаний из Китая, КНДР и ОАЭ связаны с тем, что они передавали Ирану важные технологии, позволившие Тегерану значительно ускорить работу над своей ракетной программой.

Еще 19 фирм и физлиц Вашингтон подозревает в передаче технологий, связанных с разработкой оружия массового поражения (ОМП), в КНДР, Сирию и Иран.

Предыдущие санкции из-за иранской ракетной программы США ввели 3 февраля. Тогда в черный список попали 25 частных лиц и компаний Ирана. Американские власти заявили, что эти меры вызваны поддержкой разработки баллистических ракет этими физическими и юридическими лицами.