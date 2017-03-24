 

США ввели санкции в связи с передачей технологий Ирану, Сирии и КНДР

 

США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к передаче ключевых технологий и продаже оружия Тегерану, Дамаску и Пхеньяну, сообщает Reuters.

В черный список попали 30 фирм и физических лиц. Санкции против 11 компаний из Китая, КНДР и ОАЭ связаны с тем, что они передавали Ирану важные технологии, позволившие Тегерану значительно ускорить работу над своей ракетной программой.

Еще 19 фирм и физлиц Вашингтон подозревает в передаче технологий, связанных с разработкой оружия массового поражения (ОМП), в КНДР, Сирию и Иран.

Предыдущие санкции из-за иранской ракетной программы США ввели 3 февраля. Тогда в черный список попали 25 частных лиц и компаний Ирана. Американские власти заявили, что эти меры вызваны поддержкой разработки баллистических ракет этими физическими и юридическими лицами.

404 просмотров


Старости
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
Наша погода
Сегодня 6° / 3°
25 Март 12° / 7°
26 Март 13° / 7°
27 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Далекая галактика вытолкнула из себя гигантскую черную дыру
Присвоившие право на террор размышления публициста
США ввели санкции в связи с передачей технологий Ирану, Сирии и КНДР
В баварском городке эвакуировали автовокзал из-за угрозы взрыва
Азербайджанская чемпионка в Цирке дю Солей «Для меня это образ жизни»
ИГИЛ взяла ответственность за атаку в Чечне
Момент убийства российского экс-депутата в Киеве видео
Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу
Южная Осетия войдет в состав России
Шпионский скандал в Швейцарии: на подозрении турецкая община
Путин обсудил с силовиками нападение боевиков в Чечне
Исламисты освоили новейший российский танк фото
МИД России о проходе военной колонны через Грузию в Армению: "Это – фантастика"
Кремль о встрече Путина с Ле Пен
Мубарак вернулся домой
Минск готовится к проведению Евроигр
Замминистра энергетики Грузии: «Мы купили российский газ из-за проблем на Шахдениз»
Землетрясение на востоке Турции
Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое Данные опроса
Российская полиция ищет насильника - уроженца Азербайджана
Попугаи-наркоманы съели часть урожая опийного мака
Полад Бюльбюльоглу будет главой ЮНЕСКО экспертная оценка
Мать Лапшина вновь встретилась с сыном
Мировые цены на нефть перешли к росту
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла