Теракт в Лондоне, как и другие устрашающие акции в Европе, в особенности во Франции, показали совершенно новую тенденцию, о которой раньше никто не задумывался, и она определенным образом касается стран Южного Кавказа.

Кто он, этот британец-террорист?

Почти все подобные преступления в Европе совершаются практически на сто процентов местными гражданами, членами семей иммигрантов в третьем поколении. Официальная политкорректность не делает акцент на их происхождении, и говорит о том, что теракт осуществили «британцы» или «французы» - вроде как клерк из лондонского Сити или безработный футбольный болельщик из Ливерпуля ни с того ни с сего решил расстрелять кучу народа в центре Лондона.

На самом же деле всем прекрасно понятно, что «британского», или «французского» у них – только паспорт, остальное чуждо всему английскому или французскому.

Нет четкого и понятного ответа на вопрос, почему самыми неусыпными врагами европейских стран становятся молодые люди, родившиеся и выросшие в Европе. Понятно было бы проявление такой нечеловеческой агрессии со стороны их дедов или отцов, долгое время проживших на Ближнем Востоке, в Африке, Пакистане или Бангладеше. В конце концов, наверняка весь их опыт, все их ценности и представления о норме бурно протестовали против западного образа жизни - но нет, с их стороны никакого терроризма не было и в помине, хотя времена и тогда были нелегкие.

Не стоит забывать, что первое поколение мигрантов появилось в европейских странах только-только после распада империй, и взаимные обиды были куда более актуальные, чем сейчас.

Но нет, в 50-е годы мигранты думали только о работе и о хлебе насущном, не помышляя ни о каком глобальном джихаде.

Можно ли ненавидеть чужую страну?

Особенно, если ты в ней живешь! Речь именно об этом.

Нет, что-то пошло не так в Европе? Почему врагами Франции, Англии, Бельгии становится молодежь, которая даже толком не знает своих языков, никогда не бывала в своих бывших исторических родинах типа Алжира или Египта? Вроде бы у них есть все условия для нормальной жизни, но нет... Что-то с ними происходит, и они начинают ненавидеть ту единственную страну, которой есть до них дело, и обожают страны, которым на них наплевать с высокой горы.

Частично ответ на этот вопрос можно найти в кавказских диаспорах в России. Нет, конечно, ни грузины, ни азербайджанцы, никоим образом не склонны к терроризму, Хотя от факты армянского АСАЛА, одной из старейших террористических организаций в мире никуда не деться. Но, это отдельная проблема. Вернемся к остальным жителям Южного Кавказа. Никакой особой ненависти к стране, в которой живут, они не испытывают. И это правильно.

Можно не любить собственную страну, но жить в ней, поскольку она своя, ты в ней родился, и в каком-то смысле вынужден мириться с ее недостатками. Но ненавидеть чужую страну, и тем не менее жить в ней – в общем-то явление близкое к абсурду...

Наши соотечественники в России не испытывают ненависти к ней – в этом они не похожи на арабов в Париже и пакистанцев Лондоне. Но что их с ними сближает – так это чересчур уж пылающая любовь к исторической родине.

Тоже явление на первый взгляд не очень понятное. Речь, как и случае с Европой, идет о молодежи, которая родилась и выросла в России, не мыслит себя за ее пределами, в Баку, Тбилиси, или Ереване бывает раз год, да и то на свадьбах или похоронах.

Откуда в них такое преувеличенное восхищение традициями своих предков, которые в самих наших странах пожалуй остались на уровне ритуалов, так, дань уважение старине? Реликты, вроде Рождества в атеистической Европе – все празднуют его, будучи при этом либо неверующими, либо слабо верующими. Но отмечают – традиция, однако.

Московские грузины, азербайджанцы, и армяне гипертрофировано влюблены в историческую родину, принимают за чистую монету патриотическое битье в грудь, которое в самих наших странах уже давно никто не принимает всерьез.

На первый взгляд это неестественно, но только на первый взгляд.

Дети кавказских мигрантов, выросшие в России, растут в семьях, в которых повседневный образ жизни коренного населения, ну скажем мягко, воспринимается как неправильный. Соответственно, они окружают себя барьером из традиций, многие из которых на исторической родине все еще живы, но в большинстве своем опустились до уровня простых ритуалов, которые никак не влияют на повседневность.

Продолжается это годами и десятилетиями. Страны, откуда их родители уехали, меняются под влиянием глобализации, экономических трудностей, переоценке ценностей. Многое из того, что в 70-80-е годы казалось незыблемым, после развала СССР вдруг подверглось страшной девальвации – те, кто изображал высокий интеллект – вдруг оказались редкими глупцами, те, кто указывал на чужие слишком короткие юбки, как выяснилось сами были первыми шлюхами, те, кто учил всех вокруг морали и честности - сами стали воровать сверх всякой меры как только появилась такая возможность.

Эпоха перемен тем и хороша, что выводит все на чистую воду. Рушатся все фальшивые авторитеты, и общество начинает жизнь с нуля.

Отверженные – кто они?

Все это прошло мимо детей мигрантов, которые выросли на чужбине. Все эти сомнения, разочарования, обиды – не задели их никак. В их представлении нации, к которым они принадлежали, так и осталась кристально чистыми, без недостатков, союз морали и благочестия.

Конечно, все прекрасно понимают, что на 100% такой благодати быть не может, и в каждой нации есть свои отщепенцы. Но при этом мало кто из них отдает себе отчет в том, что те, кого они считают «отщепенцами», на самом деле – вовсе не какие-то маргинальные группы, а вполне себе значительная часть населения.

Конечно, из-за цивилизованных норм жизни, принятых у наших народов, все эти парадоксы в основном выражаются в безобидной форме – в социальных сетях, в личных разговорах, в отношениях внутри семьи.

Однако сама по себе тенденция вполне может быть перенесена и на азиатскую эмиграцию в Европе - конечно, там она находит себе совершенно иное воплощение, но если взять основу – то гипернационализм и гиперрелигиозность мигрантов в третьем поколении в Европе вполне могут быть объяснимы тем же, чем и безобидное увлечение российских кавказцев национальными одеждами, традициями, упорным поиском невест своей национальности.

Все официальные объяснения террористической активности иммигрантов в Европе - пустая политкорректность. Плохое социальное положение - это у кого оно плохое? Они бы на наше с вами посмотрели, прежде чем говорить про свое плохое. Кроме того, во всех европейских странах мы видим также мигрантов, вполне интегрированных в общество – они учатся, работают, открывают свой бизнес, в общем, не думают о глупостях и занимаются делом. Значит это вполне возможно, и никаких фатальных препятствий нет.

У каждого человека в Европе есть выбор – заниматься делом или прозябать в гетто. Никакие социальные факторы не могут быть причиной терроризма ни в Европе, ни где-либо еще.

Все другие великодушно политкорректные объяснения – из той же области. «Не могут найти себя», «чуждый социум», «отверженные».. Как уже было сказано, ни общество, ни социум перед ними ни в чем не провинились, а отверженным себя ощущает тот, кто сам захотел стать таковым.

Похожие на наших в России

Именно этим по-моему заняты европейцы. Судите сами.

Упорное отторжение потомками мигрантов нравов страны, гражданами которой они является – из той же области, что и преувеличенный патриотизм российских кавказцев – издалека их историческая родина кажется им более достойной и справедливой, чем есть на самом деле.

Издалека им кажется, что есть звероподобные западные агрессоры, которые топчут своими грубыми сапогами их священную историческую землю.

Если б они почаще бывали в реальных, не виртуальных странах, откуда уехали их отцы, то скорее всего, их представление о них было бы куда более реалистичными.

Вероятно они поняли бы, что смута, которая десятилетиями творится, например, в арабских странах, является следствием не мифических колонизаторов 21-го века, а элементарной неспособности арабов подняться над своими комплексами, кланово-племенными различиями, религиозной рознью, и другими малоприятными вещами, которые невозможно подбросить, если их нет на самом деле.

Собственно говоря, в этом и состоит главная проблема европейских стран, равно как и причина невозможности решения проблем терроризма традиционными методами – типа «интегрировать», «дать хорошую работу», «способствовать», «укреплять», «направлять», и т.д.

Поэтому, на сегодняшний день эта проблема нерешаемая, так как в ее основе лежит человеческий инстинкт, который в принципе невозможно преодолеть. Проблема эта почти вечная и вездесущая. Очень точно она выражена в нескольких поговорках – русское «Везде хорошо где нас нет», и английское «Даже трава выглядит более зеленой во дворе у соседа». Особенно если «двор у соседа» - твоя священная историческая родина.

Так что Западу стоит подготовиться к длительному периоду нестабильности, который закончится не благодаря четким действиям спецслужб или полиции, а сам по себе... Когда появится четвертое и пятое поколение мигрантов, лишенных пассионарности, гипертрофированный патриотизм которых будет сродни безобидному фольклорному патриотизму кавказцев в России...