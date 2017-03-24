Пьяная женщина родила в сугробе на глазах у прохожих

Пьяная женщина родила ребенка на глазах у прохожих прямо в сугробе на улице в Красноярске, сообщила РИА Новости представитель Главного следственного управления СК по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Инцидент произошел в Ленинском районе, на улице Песочной, рассказала собеседница агентства. Синевшую от холода новорожденную, на которую мать не обращала никакого внимания, спас один из прохожих. Он поднял младенца с земли и вызвал скорую помощь. Девочку и ее мать доставили в больницу.

По словам медиков, новорожденная успела получить переохлаждение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Идет доследственная проверка, выясняются все обстоятельства. Ситуация находится на особом контроле у краевого главка СК.