В Баку состоялась V сессия Международного глобального форума. Его тема "Будущее международных отношений: сила и интересы" собрала в азербайджанской столице более 40 действующих и бывших президентов, премьер-министров и председателей парламентов.

Каково значение этого форума для внешней политики Баку и почему азербайджанская мультивекторность стала привлекательной темой обсуждения для мировой политической элиты?

Обычная претензия скептиков в отношении широкого спектра гуманитарных форумов, проведенных в Баку за последние десять лет, заключается в следующем: "Что толку от этих чаепитий бывших чиновников, пусть даже и президентов, - одни растраты и пустые словеса". Такой вывод, в общем-то, от недооценки природы коммуникаций между элитами и правящими группами разных стран, которая по форме заключается именно в подобных дискуссиях, а следовательно многое зависит от самих технических возможностях их проведения.

Идея Ильхама Алиева представить миру "новый Баку" в качестве диалоговой площадки глобального уровня на самом деле беспроигрышная. Минусов, за исключением организационных расходов, практически нет (да и они, постепенно окупаются), а плюсы можно перечислять длинным списком. Отметим главное.

Во-первых, это один из способов осуществления азербайджанского soft-power: подобные регулярные встречи усиливают группы влияния Баку в самых разных странах. Нужно понимать, что такая деятельность длится не просто годами, но десятилетиями кропотливой работы. К примеру, работа одного из признанных лидеров в этом направлении "статусной" дипломатии раввина Артура Шнайера продолжается уже десятилетиями (читайте материалы его Фонда Appeal of Concience http://www.appealofconscience.org/ ).

Выход на уровень элиты "золотого миллиарда" - кропотливая работа, похожая на детектив или многоходовую операцию разведки и дипломатов, но это невозможно без организационных структур, но главное - идей, которые нужно грамотно подать этому сообществу. Уже заметно, что бакинский формат сформировал плотную группу азербайджанских лоббистов из бывших и действующих лидеров Восточной Европы, Балкан и ряда других регионов.

В свою очередь, этот "штаб" позволяет получать выход на звезд первой величины. Смотрите, как это работает. В октябре прошлого года в рамках приема, устроенного Артуром Шнайером в честь президента Франции Франсуа Олланда, инструмент азербайджанского soft-power - Центр Низами Гянджеви провел встречу с лидером интеллектуального сообщества США Генри Киссинджером, очевидно, приглашая в Баку на этот мартовский форум (по состоянию здоровья он не смог принять участие в масштабном III Глобальном форуме в 2015 году). Так вот, представителями Центра выступали экс-президент Болгарии Петр Стоянов, экс-президент Сербии Борис Тадич, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия. То есть они фактически лоббисты азербайджанской гуманитарной повестки.

Во-вторых, формат публичных саммитов звезд первой величины в разных сферах позволяет поднимать статусные бренды Азербайджана по всему спектру: от экономики и дипломатии до культуры и спорта. Участие массы селебретиз (от celebrity – приглашенная звезда), то есть бывших и действующих политиков, чиновников, известных медиаперсон, популярных исследователей - привлекает внимание большого числа зарубежных СМИ и сохраняет интерес элиты приглашенных стран к Азербайджану. Здесь же нужно отметить существенное укрепление туристического потенциала. Звезды от политики и шоу-бизнеса, шагая по бакинской набережной, на самом деле отстукивают манаты в копилку малого и среднего бизнеса азербайджанской столицы, стимулируя интерес обывателей из своих стран побывать в Баку и в Азербайджане. Это уже видно по заметно улучшающейся статистики посещений туристами.

На подобных форумах обкатывается инфраструктура бизнес-туризма руководителей компаний и отраслевых профессиональных объединений. Скажем, отраслевым тур-операторам будет проще продвигать в Баку, Габале, Лянкаране или других городах съезды крупных зарубежных компаний на отраслевые семинары, другие профессиональные форумы более мелкого масштаба…

Третий момент - сейчас этот формат практически ни к чему не обязывает. В этом остроумная мудрость международных бакинских форумов. Баку очень аккуратно сохраняет дистанцию к самым сложным международным проблемам, не ввергая себя в реальные политические баталии с непредсказуемыми последствиями. Естественно, это не относится к проблеме карабахского конфликта, но она выносится за рамки стратегической задачи этих форумов, хотя и звучит, по понятным причинам, в числе главных лейтмотивов. Разумеется, если мы говорим конкретно о Глобальном форуме, он не может быть совсем обтекаемым (или быть лишенным интриги) уже по факту своей повестки. Скажем, острый диспут между экс-премьером России Виктором Зубковым и экс-президентом Украины Виктором Ющенко на прошлогоднем форуме показателен тем, что количество проблемных вопросов накапливается почти с геометрической прогрессией. Миновать острые дискуссии в Баку уже невозможно.

С другой стороны, Азербайджан признанный лидер в тактике многовекторности и одна из немногих стран мира, которая сумела сохранить и развить практику мультивекторной политики, несмотря на непосредственную близость от группы долговременных геополитических конфликтов. Поэтому опыт Баку по выстраиванию внешнеполитических балансов становится интересным для многих, и в особенности для государств среднего и малого масштаба, зачастую обремененных множеством навязанных обязательств, внешним давлением крупных соседей и рамками интеграционных союзов.

В прошлом году экс-премьер Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия в ходе своего выступления на форуме удачно сформулировал его стратегическую задачу - необходимость стать «геополитическим Давосом». Если в Давосе ежегодно обсуждаются важнейшие экономические проблемы, то в Баку в не менее расширенном составе обсуждается глобальная повестка дня, связанная с вопросами региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом, религиозным радикализмом, а также проблем мультикультурализма.

Таким образом, обозначилось два перспективных вектора развития бакинского форума. Вариант для Баку стать альтернативным Давосом, можно сказать, уже начал активно реализоваться. С другой стороны - есть и более сложный формат "на вырост". Азербайджан не погружается в "гущу событий", но отнюдь не игнорирует глобальную реальность. Есть понимание, что более активная позиция по вопросам глобальной повестки не разрушит бакинской стратегии "мультивекторных балансов".

Еще несколько лет подобной активности позволит заработанный капитал бакинских саммитов трансформировать в более важный формат практических переговоров. В этом случае мировое сообщество увидит в Баку альтернативную "Женеву" - в качестве удобного места проведения реально сложных диалогов в процессе урегулирования ближневосточных, либо других конфликтов большой Евразии. Подтверждением тому первая официальная встреча глав военного командования США и России после избрания президента Трампа.

Четвертый момент - встал на ноги и оформился второй инструмент статусного влияния Баку в виде Центра Низами Гянджеви. Ко всему прочему, это значительно дополняет активность Фонда Гейдара Алиева. Качественно по-другому, выглядит теперь и работа Госкомитета по делам диаспоры (растут позиции Назима Ибрагимова).

Нельзя сказать, что эта идея исключительно азербайджанское ноу-хау. Баку собрал лучшие образцы подобных форматов и препарировал их для своих условий.

Предтечей Глобального форума можно назвать проведенный в Баку 23-й Форум Crans Montana. Этот швейцарский экспертно-диалоговый бренд (http://www.cmf.ch/index.php), задуманный в 1986 году Жан-Поль Картероном, наиболее близко подходит под задачи Азербайджана. Поэтому, скорее всего, он и был положен в основу Глобального форума.

Впрочем, бакинские социально-политические и культурные саммиты мировой элиты начались с 2008 года, когда впервые были созваны в азербайджанскую столицу вместе министры культуры "двух миров": членов Организации Исламского сотрудничества и министры культуры государств-членов Совета Европы. Затем, была целая серия мероприятий, обсуждавших мультикультуральные ценности. В апреле 2010 года состоялся межрелигиозный саммит, где собрались порядка 150 религиозных лидеров из 35 стран, включая Армению (тогда, в рамках саммита, состоялась знаковая встреча главы РПЦ Патриарха Кирилла, председателя Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде и каталикоса всех армян Гарегина II). Наконец целая серия азербайджанских инициатив, выросших в постоянные форматы, - "Всемирный форум по межкультурному диалогу" и "Международный гуманитарный форум", которому оказывает поддержку президент Путин…

Таким образом, накопленный Азербайджаном капитал мультивекторности и геополитической нейтральности будет наверняка оставаться востребованным у международной элиты в период глобальной нестабильности. А возможности реального практического использования бакинской диалоговой площадки в урегулировании конкретных конфликтов, как говорится, придут сами.