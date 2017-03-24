О поставках российских танков в Азербайджан

В 2016 году России удалось поставить за рубеж военной техники на сумму свыше $15 млрд. И хотя прошлый год был посвящён в основном реализации существующих соглашений, демонстрация военной мощи в Сирии позволяет России рассчитывать на заключение в 2017 году новых миллиардных сделок, пишет Rzeczpospolita.

Польское издание перечисляет наименование вооружений, поставленных Россией странам СНГ и своим союзникам.

Так, польское издание отмечает, что в 2016 году продолжились поставки российских танков Т-90 в Азербайджан. Количество поставленных российских танков не указано.

Согласно информации издания, Армения стала первым зарубежным обладателем оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В 2016 году России с большими усилиями удалось подписать новые контракты на сумму около $9,5 млрд. Большой упор делался на реализацию прежних соглашений, заключённых с Алжиром, Вьетнамом, Китаем и Индией. Экспорт российской техники бьёт рекорды, и в этом году Россия рассчитывает на заключение многомиллиардных контрактов, подчёркивает Rzeczpospolita.

Проводятся переговоры с Алжиром о покупке им бомбардировщиков Су-32, а Индонезия проявила интерес к Су-35. Был достигнут прогресс в вопросе поставок ракетных систем С-400 «Триумф» в Индию и Турцию. Индия также заинтересована в лизинге второй ядерной подводной лодки, перечисляет издание.