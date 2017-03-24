«Сотрудничество между РФ и Турцией по карабахскому урегулированию стало следствием успешного сотрудничества Москвы и Анкары по сирийскому вопросу». Об этом сказал haqqin.az политолог, бывший депутат парламента Турции Ирфан Гюндуз, комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что его страна сотрудничает с Россией в решении нагорно-карабахского конфликта.

Во время визита в США Чавушоглу сообщил, что отношения с Россией восстановлены и в настоящее время две страны работают над решением проблем в регионе.

По мнению Ирфана Гюндуза, деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта оказалась абсолютно безрезультатной. «И очень положительное явление, что за решение этого конфликта взялись две самые влиятельные страны региона - Россия и Турция».

По его словам, важную роль в этом сыграло то, что Турция связала вопросы открытия турецко-армянской границы и восстановления турецко-армянский дипотношений с освобождением оккупированных азербайджанских территорий. Тут следует отметить еще одну важную цель: восстановление транспортных коммуникаций между Нахчываном и Азербайджаном.

«Пока сложно сказать насколько плодотворным будет сотрудничество России и Турции. Но сам факт успешной координации действий по установлению мира в Сирии дает основания для оптимизма и в карабахском урегулировании», - сказал Гюндуз.