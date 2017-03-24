 

Маккейн заявил, что Китай опаснее России в перспективе

 

Глава оборонного комитета сената США Джон Маккейн заявил, что он опасается и политики России, и политики Китая, при этом Пекин в долгосрочной перспективе беспокоит его больше Москвы, передает РИА Новости.

"Господин (председатель КНР) Си Цзиньпин считает, что последние 200 лет были отклонением от истории, он считает, что традиционная и будущая роль Китая — это роль доминирующей державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Маккейн, выступая на Брюссельском форуме.

Он отметил, что Китай приобретает авианесущие суда, "они продолжают усиливать военную мощь быстро и впечатляюще".

"Я не предвижу войну или конфронтацию с Китаем, но я считаю, что китайцы действуют таким образом, что это должно стать предупреждением для всех соседей", - заявил сенатор.

Отвечая на вопрос, чьи действия его беспокоят больше — России или Китая, он заявил: "России — гораздо больше, но в долгосрочной перспективе меня больше беспокоит Китай".

По его словам, "китайская экономика продолжает расти, их сила продолжает расти, их военная мощь продолжает вести".

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