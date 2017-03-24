На сей раз в Киеве убит экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков, убежавший вместе с женой из РФ. Супруги в ускоренном порядке получили паспорта граждан Украины, дали ряд важных показаний по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и сделали ряд громких заявлений в прессе.

Итак, начнем с напоминания о том, что бывший член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Денис Вороненков в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал, что вместе с женой переехал в Киев еще в октябре прошлого года, не дожидаясь окончания срока полномочий депутата Госдумы. А 6 декабря 2016 года уже получил гражданство Украины. Он по собственной инициативе дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против Януковича.

"Да, я дал показания в Генпрокуратуре по делу Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд», - заявил тогда Вороненков.

Реакция на эти слова Вороненкова была мгновенной. Следственный комитет России вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Экс-депутату заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура дважды отказалась вносить в Госдуму представления главы СКР Александра Бастрыкина о лишении депутата неприкосновенности и привлечения его к уголовной ответственности. Но потом Вороненков был объявлен в розыск.

И еще. Весьма исчерпывающую характеристику Вороненкову дал российский оппозиционер и блоггер Алексей Навальный. Он напомнил, что в 2015 году в результате расследования Навального выявилось, что у Вороненкова, который находился на госсужбе с 1995 года (в том числе в прокуратуре), обнаружились: 5 квартир общей площадью 1088 ка.м, два гаража, дача 887 кв.м с нежилым помещением 189 кв.м. Выяснилось, что самая большая квартира 446.4 кв.м находится на улице Тверская в городе Москве и стоит около 300 миллионов рублей, а еще одна, чуть более скромная, квартира 226.6 кв.м располагается на пересечении Рублевского и Можайского шоссе, в элитном жилом комплексе. Плюс огромный автопарк, состоящий из дорогостоящих авто.

«Прекрасный и поучительный пример. Коррупционеру и жулику любая идеология подходит. Сегодня он «освобождает Донбасс от русофобов», завтра будет давать показания об измене Януковича киевскому суду», - заявил Навальный. Плюс «Новая газета» писала о том, что все опрошенные ею знакомые Вороненкова в России уверены: бывший депутат бежал из страны потому, что сам должен был сесть на скамью подсудимых. Ведь за последние 10 лет фамилия Вороненкова упоминалась в нескольких громких уголовных делах.

Собственно и сейчас далеко не все украинское экспертное сообщество согласно с политическим характером этого убийства. Так, известный украинский журналист Соня Кошкина на своей странице в Фейсбук написала: "Бизнес прошлое (особенно та часть его, что была со своеобразным, околокриминальным душком) господина Вороненкова настолько богато, что даже Макс Бешеный, застреленный во дворе Святошинского суда весной 2007-го, позавидовал бы. Очевидно, сей фактор нельзя сбрасывать со счетов. Хотя превратить его сейчас едва ли не в политическую икону проще, конечно. Благо для этого думать не надо - вывод в одно действие. Мол, так много знал, так много знал, так раздражал свою бывшую родину, так нужно было преподать урок всем беглым и разговорчивым».

Но вся эта, мягко говоря, неоднозначная репутация Вороненкова вряд ли интересовала украинскую Генпрокуратуру. Ей важны показания по делу Виктора Януковича. Они были получены. Но такого ценного свидетеля, вне всякого сомнения, нужно было и оберегать, а этого сделано не было. То, что Вороненков был убит в самом центре Киева, - доказательство провала работы украинских спецслужб. Точно так же, как убийство журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Не слишком ли велико число громких убийств в Киеве? Вопрос, увы, риторический.