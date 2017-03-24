Приближающиеся парламентские выборы в Армении изменят всю конфигурацию власти в этой стране. Чего же стоит ожидать, в том числе и по вопросу карабахского урегулирования? Первое и самое важное – референдум в декабре 2015 года, по итогам которого внесены изменения в Конституцию Армении, сделал эту страну не президентской, а парламентской республикой. Вроде бы об этом знают все. Но мало кто знает, что после 2 апреля 2017 года, когда пройдут парламентские выборы в Армении, президент этой страны не будет нести ответственность за действия и решения парламента и правительства.

По новой Конституции, президент Армении, полномочия которого существенно урезаны, избирается сроком на семь лет вместо нынешних пяти и не общенациональным голосованием, а парламентом. То есть те партии и блоки, представители которых будут избраны в Национальное собрание Армении, в итоге и выберут президента страны. Известно, что один и тот же человек может быть избран президентом всего один раз. В первом туре глава государства должен быть избран тремя четвертями депутатских голосов армянского парламента. Если такое количество не наберется, то планка снижается до трех пятых. Если и в этом случае выборы окажутся безрезультатными, то президент будет избран большинством от общего числа депутатов. При этом глава государства избирается на 7 лет. Кстати, следующие выборы президента Армении должны пройти в марте 2018 года.

Высшим органом исполнительной власти провозглашено правительство, которое разрабатывает и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику на основе своей программы. На правительство возложено также общее руководство системой государственного управления. Согласно поправкам к Конституции, президент должен назначить премьер-министром кандидата от партии или партийного блока, победившего на парламентских выборах. Если депутаты не смогут договориться по кандидатуре главы правительства, то парламент будет распущен. При этом вотум недоверия премьер-министру может быть вынесен не ранее чем через год после его назначения.

Вооруженные силы отныне подчиняются правительству, а верховным главнокомандующим во время войны становится премьер-министр. Кроме этого, проектом Конституции устанавливается, что избираемое на пять лет по пропорциональной системе Национальное собрание (однопалатный парламент) состоит как минимум из 101 депутата. При отсутствии по итогам выборов стабильного большинства в парламенте предлагается провести второй этап голосования при участии двух партий, получивших наибольшее количество голосов. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты.

Нынешний премьер-министр Армении Карен Карапетян в избирательные списки правящей Республиканской партии (РПА) не включен, однако, как заявлял зампредседателя РПА Армен Ашотян, именно он возглавит правительство РА в случае победы данной политической силы на выборах. В том, что победит на выборах именно РПА, сомнений в Армении практически нет.

Более того, Служба национальной безопасности Армении провела опрос для внутреннего пользования и выяснила, что если выборы состоятся сейчас, то в парламент могут пройти всего лишь две политические силы – Республиканская партия Армении - 48% и «Блок Царукян» - 46%. Это даже обеспокоило правящую элиту, ведь непопадание в Национальное собрание Армении дашнаков или сторонников первого президента этой страны Тер-Петросяна может вызвать волну протестов.

Но, тем не менее, нынешнему президенту Армении Сержу Саргсяну после двух президентских сроков остаться у руля власти удастся. Серж Саргсян умудрился провернуть неплохую комбинацию. В случае победы РПА на выборах Саргсян еще год будет единолично находиться у власти в качестве президента. Затем он может занять пост премьер-министра. Нынешний же премьер Карапетян не сможет занять эту должность, ведь премьер-министром может назначаться лицо, которое является гражданином РА и четыре года безвыездно проживало в Армении. Карен Карапетян, будучи гражданином Армении, к февралю 2018 года не добьется нужного показателя по сроку проживания в Армении: до получения поста премьера в сентябре 2016 года он жил в Москве.

Но и на пост президента, который в Армении становится некой «английской королевой», ничего не решающей и ни за что не отвечающей, Карапетян рассчитывать не может. Согласно поправкам к Конституции, президентом может быть избран каждый, достигший возраста сорока лет, являющийся только гражданином Армении и последние шесть лет проживающий постоянно в Республике Армения и владеющий армянским языком.

Тем самым на пост премьера и президента отсекаются все возможные кандидаты со стороны. Во всяком случае, формально есть возможность не допустить ставленников из Москвы или представителей «карабахского клана», не отвечающих установленным параметрам.

На что же рассчитывает Карапетян, развивший бурную активность? Он заявляет о готовности к «логичным отношениям» с Азербайджаном и Турцией, обещает, что все губернаторы Армении пройдут переподготовку в Американском университете и в целом выглядит как уверенный в своих силах человек, не готовый просто так уйти.

Все это означает только одно – Армению ждут серьезные потрясения, о чем во весь голос говорят армянские политики.