В Волгограде около 500 жителей города побили главу Фонда по борьбе с коррупцией и кандидата в президенты РФ Алексея Навального во время открытия его предвыборного штаба. Однако благодаря действиям сотрудников полиции, оппозиционер отделался легким испугом, передает Life.

По сообщениям очевидцев, горожане несколько часов требовали, чтобы Алексей Навальный вышел к ним и принес извинения за действия своих сторонников, которые ранее разместили в социальных сетях фото монумента «Родина-мать», выкрасив ей на снимке лицо в зеленый цвет. Как только Навальный вышел на порог, его обступили, а затем произошла потасовка. Вскоре в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов.