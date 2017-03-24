 

Дутерте отказался от "идиотской" помощи Евросоюза

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался от помощи представителей Евросоюза, которые призвали его бороться с наркотиками в стране при помощи программ реабилитации, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, ЕС принял резолюцию, в которой призвал лидера Филиппин к более сдержанным методам ведения борьбы с наркотиками в стране, в частности предложил создать программы по реабилитации наркоманов.

"ЕС пообщались с нами, они хотят решения проблемы наркотиков в рамках здравоохранения. Они сукины дети", - заявил Дутерте, добавив, что не нуждается в ЕС и "идиотских" программах реабилитации.

Избранный в мае прошлого года президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с распространением наркотиков. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркобизнесом в стране.

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Дутерте отказался от "идиотской" помощи Евросоюза
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