 

Трампу доложили о нехватке голосов для отмены Obamacare

 

Республиканская партия США не набирает в Конгрессе достаточного количества голосов, чтобы одобрить законопроект об отмене и замене действующей в стране программы обязательного медицинского страхования Obamacare. Как сообщила телекомпания CNN, об этом спикер палаты представителей Пол Райан конфиденциально уведомил президента Дональда Трампа и спросил совета, что надлежит делать, передает ТАСС.

"Дела обстоят нехорошо. Совсем нехорошо", - заявил источник телекомпании в Конгрессе. "Есть риск, что это голосование обернется неудачей, и очень крупной", - добавил он.

На прошлой неделе два комитета палаты представителей Конгресса США поддержали данный законопроект. В Республиканской партии рассчитывали, что документ будет принят нижней палатой в начале апреля.

Однако перспективы прохождения законодательной инициативы через Сенат остаются неясными. По словам лидера сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла, нужно проверить, как новая реформа медстрахования соотносится с дефицитом бюджета. Член верхней палаты Том Коттон, однопартиец Райана и Макконнелла, убежден, что этот законопроект вообще не будет поставлен на голосование, так как работа над ним шла слишком поспешно, без учета параметров федеральной казны.

На прошлой неделе президент Трамп на встрече с законодателями заявил, что новая медицинская программа "на самом деле очень проста". Он назвал опубликованный палатой представителей законопроект, содержащий план замены Obamacare, замечательным и выразил надежду, что его реализация будет успешна.

Разработанная бывшим главой государства Бараком Обамой инициатива была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Отмена Obamacare являлась одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он и другие республиканцы уверяют, что реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах. Кроме того, страховка при льготности для малоимущих слоев населения перестает быть доступной из-за цены для среднего класса американцев.

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