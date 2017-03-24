 

Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании белорусских мятежников

 

Финансирование готовивших провокации в стране вооруженных боевиков осуществлялось США и Германией. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе посещения Гродненской области, передает агентство БЕЛТА.

«Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на Mercedes разъезжают», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что органы власти не должны бояться пресекать противоправные действия. «Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу», — заключил белорусский лидер.

Днем ранее Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанные активисты группировок «Белый легион» и «Молодой фронт» собирались принять участие в массовых беспорядках. 21 марта Лукашенко сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию.

«Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», — рассказал глава государства.

В Вильнюсе слова Лукашенко назвали измышлениями, Киев обвинил белорусского лидера в оскорблении чести и достоинства украинцев.

20 марта Лукашенко заявил, что «пятая колонна» и бежавшие за границу отморозки при поддержке западных спецслужб намерены дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

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