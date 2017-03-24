 

Месут Озил: «Азербайджан даст газу на 200 процентов»

Автор: Отдел спорта 

Футболист сборной Германии Месут Озил готов сыграть в предстоящем отборочном матче чемпионата мира-2018 против Азербайджана, несмотря на мышечные боли, которые его преследовали в последние дни.

«Наша цель должна состоять в том, чтобы просто навязать свою игру сборной Азербайджана, - говорит полузащитник лондонского «Арсенала». - У нас достаточно мастерства для этого. В воскресенье я буду полностью готов. У меня нет никаких жалоб».

Матч в Баку станет для Озила 84-м в составе сборной Германии. Только Томас Мюллер опережает его в нынешнем составе немецкой национальной команды.

«Мне всего лишь 28 лет. Я всегда рад быть в сборной. Буду счастлив сыграть в воскресенье против Азербайджана.

Может ли сборная Германии не попасть на чемпионат мира-2018? В футболе всякое бывает. Но психологически мы очень сильны. Мы уверены в себе, и мы хотим показать это в игре против Азербайджана.

Азербайджан будет играть против чемпионов мира. У них 7 очков и еще есть шанс попасть на ЧМ-2018. Безусловно, Азербайджан даст газу на 200 процентов».

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