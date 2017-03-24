Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Центр и Норк-Мараш принял решение арестовать на два месяца бывшего министра карабахских сепаратистов Самвела Бабяна. Об этом сообщил корреспонденту Новости Армении адвокат Бабаяна Аветис Калашян.

Он не уточнил, по какой статье или статьям УК Армении предъявлено обвинение Бабаяну, подчеркнув при этом, что обвинение необоснованное.

Напомним, экс-командующий карабахских сепаратистов Самвел Бабаян задержан спецслужбами Армении в рамках дела о попытке государственного переворота и уничтожения вертолета президента Сержа Саргсяна.