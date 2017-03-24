 

Суд арестовал всю собственность Анара Мамедова по иску Paşa Bank

 

На несколько объектов недвижимости, принадлежащих сыну бывшего министра транспорта Зии Мамедова Анару, наложен арест, сообщает Радио «Азадлыг».

Согласно информации, это решение вынесено Сумгаитским апелляционным судом по иску Paşa Bank. Решение было вынесено еще в январе этого года, и в нем говорится, что ответчик без всяких на то причин отказался от апелляционной жалобы. Это не единственный случай, по которому Paşa Bank предъявил имущественные иски семье бывшего министра транспорта. У Анара Мамедова и его компаний есть еще несколько кредитных долгов банку. В настоящее время Анар Мамедов проживает в Лондоне.

Суд по иску банка назначил ответчиками ООО Garant İnşaat Sənaye, ООО Garant Holding, ООО Azpod и самого Анара Мамедова. Абшеронский районный суд наложил арест на объекты Анара Мамедова в Наримановском районе Баку. Решением от 2 декабря суд запретил сдачу в аренду, продажу, эксплуатацию, дарение и уничтожение этих объектов до окончания суда.

PAŞA Bank выдвинул иск к ООО Garant İnşaat Sənaye, ООО Garant Holding, ООО Azpod и самому Анару Мамедову на общую сумму 1 миллион 141 тысяча 203 маната. Это кредиты, взятые в банке, проценты по этим кредитам и штрафы за просроченные выплаты по кредитам.

ООО Garant İnşaat Sənaye подало апелляцию, в которой заявила, что в качестве залога по кредитам была оформлена недвижимость стоимостью свыше 2 миллиона 300 тысяч манатов. Однако затем Анар Мамедов отозвал эту апелляционную жалобу.

Суд наложил арест на здание ООО ZQAN Konstrakşn, на здание филиала №18 Bank of Azerbaijan. Все эти здания расположены в Наримановском районе.

Через месяц после этого решения апелляционного суда Министерство транспорта было объединено с Министерством связи и высоких технологий. Бывший министр Зия Мамедов пока так и не получил нового назначения.

Paşa Bank обратился с аналогичным иском и в первый Бакинский административно-экономический суд. Не добившись нужного решения в этом суде, банк 31 октября обратился в Бакинский апелляционный суд и смог наложить арест на объекты недвижимости должников. Должниками по иску банка были признаны ООО Garant Holding, компания Zqan Holdings Limited, зарегистрированная в ОАЭ, ООО Azpod и ООО Ameritex LLC. Пока информации по этой судебной тяжбе нет.

478 просмотров


Старости
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
В России будут судить погромщиков азербайджанских ресторанов
Наша погода
Сегодня 6° / 3°
25 Март 12° / 7°
26 Март 13° / 7°
27 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Суд арестовал всю собственность Анара Мамедова по иску Paşa Bank
Самвел Бабаян арестован на два месяца дело о госперевороте
Месут Озил: «Азербайджан даст газу на 200 процентов»
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании белорусских мятежников
София Ротару упала на пианиста во время концерта в Киеве Видео
Трампу доложили о нехватке голосов для отмены Obamacare
Дутерте отказался от "идиотской" помощи Евросоюза
ДТП в Иране: столкнулись 130 машин
Навального избили в Волгограде Видео
Теперь Саргсян будет называться премьер-министром президент станет "английской королевой"
Провал украинских спецслужб – не первый и не последний реплика из Киева
Маккейн заявил, что Китай опаснее России в перспективе
Россия и Турция снова берутся за решение карабахского конфликта комментарий эксперта
О поставках российских танков в Азербайджан
Пьяная женщина родила в сугробе на глазах у прохожих
Почему экс-президенты собрались в Баку? наше послесловие
Далекая галактика вытолкнула из себя гигантскую черную дыру
Присвоившие право на террор размышления публициста
США ввели санкции в связи с передачей технологий Ирану, Сирии и КНДР
В баварском городке эвакуировали автовокзал из-за угрозы взрыва
Азербайджанская чемпионка в Цирке дю Солей «Для меня это образ жизни»
ИГИЛ взяла ответственность за атаку в Чечне
Момент убийства российского экс-депутата в Киеве видео
Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу
Южная Осетия войдет в состав России