На несколько объектов недвижимости, принадлежащих сыну бывшего министра транспорта Зии Мамедова Анару, наложен арест, сообщает Радио «Азадлыг».

Согласно информации, это решение вынесено Сумгаитским апелляционным судом по иску Paşa Bank. Решение было вынесено еще в январе этого года, и в нем говорится, что ответчик без всяких на то причин отказался от апелляционной жалобы. Это не единственный случай, по которому Paşa Bank предъявил имущественные иски семье бывшего министра транспорта. У Анара Мамедова и его компаний есть еще несколько кредитных долгов банку. В настоящее время Анар Мамедов проживает в Лондоне.

Суд по иску банка назначил ответчиками ООО Garant İnşaat Sənaye, ООО Garant Holding, ООО Azpod и самого Анара Мамедова. Абшеронский районный суд наложил арест на объекты Анара Мамедова в Наримановском районе Баку. Решением от 2 декабря суд запретил сдачу в аренду, продажу, эксплуатацию, дарение и уничтожение этих объектов до окончания суда.

PAŞA Bank выдвинул иск к ООО Garant İnşaat Sənaye, ООО Garant Holding, ООО Azpod и самому Анару Мамедову на общую сумму 1 миллион 141 тысяча 203 маната. Это кредиты, взятые в банке, проценты по этим кредитам и штрафы за просроченные выплаты по кредитам.

ООО Garant İnşaat Sənaye подало апелляцию, в которой заявила, что в качестве залога по кредитам была оформлена недвижимость стоимостью свыше 2 миллиона 300 тысяч манатов. Однако затем Анар Мамедов отозвал эту апелляционную жалобу.

Суд наложил арест на здание ООО ZQAN Konstrakşn, на здание филиала №18 Bank of Azerbaijan. Все эти здания расположены в Наримановском районе.

Через месяц после этого решения апелляционного суда Министерство транспорта было объединено с Министерством связи и высоких технологий. Бывший министр Зия Мамедов пока так и не получил нового назначения.

Paşa Bank обратился с аналогичным иском и в первый Бакинский административно-экономический суд. Не добившись нужного решения в этом суде, банк 31 октября обратился в Бакинский апелляционный суд и смог наложить арест на объекты недвижимости должников. Должниками по иску банка были признаны ООО Garant Holding, компания Zqan Holdings Limited, зарегистрированная в ОАЭ, ООО Azpod и ООО Ameritex LLC. Пока информации по этой судебной тяжбе нет.