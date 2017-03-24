 

Взрывы на пороховом заводе в Казани фото; видео

 

При пожаре на пороховом заводе в Казани произошло два взрыва, сообщает RT со ссылкой на очевидца произошедшего.

По предварительным данным, погиб один человек.

«Все произошло внезапно, вдруг все озарилось, как днем. Был взрыв, что аж стекла дребезжали. Посмотрел в окно, оказалось пороховой завод горит, вероятно, пятый цех», — сказал очевидец.

Он отметил, что рядом с заводом находится пожарная станция, поэтому к тушению пожара приступили быстро, однако через некоторое время произошел более мощный второй взрыв. После этого, по его словам, пламя поднялось в высоту на 15-20 метров.

«Сейчас уже все потушили, имеется лишь остаточный дым», — сообщил он.

 

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