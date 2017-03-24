Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый служебный автомобиль, сообщает CNN.

Автомобиль Bugatti Veyron способен разгоняться до 407 км/ч.

Всего в автопарке дубайской полиции 14 суперкаров, включая Ferrari FF, Lamborghini Aventador, один из 77 Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, три гибридных Porsche Panamera и два BMW i8.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянской полиции, в автопарке которой присутствует Lamborghini Gallardo LP560-4. Эта машина способна достигать скорости в 370 км/ч.

Ранее издание Business Insider назвало Дубай самым декадентским местом планеты. В качестве доказательства в заметке приводится список из 17 пунктов. В частности в статье говорится, что дубайская полиция ездит на суперкарах стоимостью $1,79 млн.