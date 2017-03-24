 

Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый автомобиль

 

Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый служебный автомобиль, сообщает CNN.

Автомобиль Bugatti Veyron способен разгоняться до 407 км/ч.

Всего в автопарке дубайской полиции 14 суперкаров, включая Ferrari FF, Lamborghini Aventador, один из 77 Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, три гибридных Porsche Panamera и два BMW i8.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянской полиции, в автопарке которой присутствует Lamborghini Gallardo LP560-4. Эта машина способна достигать скорости в 370 км/ч.

Ранее издание Business Insider назвало Дубай самым декадентским местом планеты. В качестве доказательства в заметке приводится список из 17 пунктов. В частности в статье говорится, что дубайская полиция ездит на суперкарах стоимостью $1,79 млн.

1336 просмотров


Старости
Полад Бюльбюльоглу будет главой ЮНЕСКО
Полад Бюльбюльоглу будет главой ЮНЕСКО экспертная оценка
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
26 Март 13° / 7°
27 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

В Грузии расследуют дело о ритуальном убийстве и каннибализме
Спикер Райан убедил Трампа отозвать законопроект об Obamacare обновлено
Полиция Дубая попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый автомобиль
Взрывы на пороховом заводе в Казани фото; видео
Суд арестовал собственность Анара Мамедова по иску Paşa Bank
Самвел Бабаян арестован на два месяца дело о госперевороте
Месут Озил: «Азербайджан даст газу на 200 процентов»
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании белорусских мятежников
София Ротару упала на пианиста во время концерта в Киеве Видео
Дутерте отказался от "идиотской" помощи Евросоюза
ДТП в Иране: столкнулись 130 машин
Навального избили в Волгограде Видео
Теперь Саргсян будет называться премьер-министром президент станет "английской королевой"
Провал украинских спецслужб – не первый и не последний реплика из Киева
Маккейн заявил, что Китай опаснее России в перспективе
Россия и Турция снова берутся за решение карабахского конфликта комментарий эксперта
О поставках российских танков в Азербайджан
Пьяная женщина родила в сугробе на глазах у прохожих
Почему экс-президенты собрались в Баку? наше послесловие
Далекая галактика вытолкнула из себя гигантскую черную дыру
Присвоившие право на террор размышления публициста
США ввели санкции в связи с передачей технологий Ирану, Сирии и КНДР
В баварском городке эвакуировали автовокзал из-за угрозы взрыва
Азербайджанская чемпионка в Цирке дю Солей «Для меня это образ жизни»
ИГИЛ взяла ответственность за атаку в Чечне