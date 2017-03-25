В Грузии расследуют дело о ритуальном убийстве и каннибализме

Грузии задержан еще один фигурант дела о ритуальном убийстве 76-летней пенсионерки Любы Кочиашвили, сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на Главную прокуратуру страны.

«Он задержан. Мы обратились в суд и просим заключения в качестве меры пресечения. Его задержали по статье 376 (недонесение о преступлении) УК Грузии», — сказала сотрудница пресс-службы прокуратуры.

Когда именно произвели задержание и на какой день назначено судебное слушание, в прокуратуре не сообщили.

По версии следствия, Любу Кочиашвили отключили электрошокером, задушили и ударили ножом в ее квартире. Оттуда тело отвезли в квартиру Беки Шенгелия, где расчленили, а далее отвезли на свалку на окраине Тбилиси и сожгли.

В МВД заявили, что это было ритуальным убийством. Более того, позже стало известно, что в преступлении были признаки каннибализма. Один из фигурантов дела съел часть внутренних органов убитой.

Из СМИ также стало известно, что дочь покойной была приемным ребенком. Женщина удочерила ее после гибели родной, 19-летней дочери и, как говорят соседи, ни в чем ей не отказывала.

Убийство пенсионерки вызвало еще больший резонанс, когда на одном из судебных процессов обвиняемый Шенгелия практически признался в каннибализме и сказал, что это он съел сердце пенсионерки на глазах у Ирмы (Мариам) Кочиашвили.

При этом Шенгелия категорически отрицает версию следствия о том, что убийство было ритуальным. Он утверждает, что тело расчленили для перевозки.

Беке Шенгелия и несовершеннолетней девушке предъявлены обвинения по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное заведомо для виновного лица, находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, с особой жестокостью в целях пересадки или использования иным образом органов, частей органов или тканей тела жертвы».

Ирме (Мариам) Кочиашвили предъявили обвинение по статье «семейное преступление, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное заведомо для виновного лица, находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, с особой жестокостью в целях пересадки или использования иным образом органов, частей органов или тканей тела жертвы».

Оба преступления караются лишением свободы сроком от 16 до 20 лет, либо бессрочным заключением.

Дата Кварацхелия и Автандил Амиранашвили обвиняются в «недонесение о преступлении», что карается штрафом или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.