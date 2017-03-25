 

Футболисту сборной Азербайджана подарили миллион и квартиру Немецкие источники

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел спорта 

17-летний футбольный талант Ренат Дадашов получил за согласие выступать за сборную Азербайджана большую сумму денег и не только, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкий Bild.

По информации издания, Дадашову заплатили миллион долларов и подарили квартиру.

Нападающий 19-летней команды немецкого «Айнтрахта» ранее играл за юношеские сборные Германии. Выступал он и на прошлогодней финальной стадии чемпионата Европы U-17 в Азербайджане. На его счету великолепный показатель в матчах за Германию – 17 голов.

Ренат Дадашов

Однако в январе этого года было объявлено, что Ренат изъявил желание выступать за сборную Азербайджана. Правила ФИФА позволяют менять гражданство футболистам, не сыгравшим за взрослую национальную команду. Так, к примеру, игроками сборной Азербайджана прошлым летом стали Рамиль Шейдаев и Эмин Махмудов. Ренат Дадашов пошел по их стопам, выбрав Азербайджан. Объясняя свое решение, он заявил, что «долго думал, но в итоге прислушался к своему сердцу».

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки включил Дадашова в список игроков, которые готовятся к игре с Германией, которая состоится 26 марта. Не исключено, что в этой встрече состоится дебют Рената за свою историческую Родину.

Родители перспективного футболиста переехали в Германию еще до его рождения. У него есть старший брат Руфат, который при Берти Фогтсе провел за сборную Азербайджана 16 матчей и забил 4 гола.

Bild пишет, что Ренат Дадашов придает деньгам очень большое значение. К примеру, в 2014 году при переходе в «Лейпциг» ему пообещали ежемесячную зарплату в 2500 евро. Это в десять раз больше, чем он получал до этого.

Но, по сообщению немецкого издания, в «Лейпциге», он не был счастлив. Его тренер часто обнаруживал, что футболист возвращается в школу-интернат поздно вечером. Также были распространены странные видео, на которых Дадашов хвастается своими деньгами и разбрасывает вокруг себя 100-евровые купюры.

Выяснилась еще деталь, которую в «Лейпциге» восприняли весьма неоднозначно. Оказалось, что ночами в интернате Ренат готовил на плите различные полуфабрикаты и продавал их игрокам. Узнав об этом «бизнесе» Дадашова и приняв во внимание его странное поведение, в январе этого года «Лейпциг» отказался от футболиста. Но Рената принял его предыдущий клуб – «Айнтрахт», поверив в его талант. И азербайджанский футболист пока оправдывает надежды – в семи матчах он забил пять голов, а 12 марта даже сделал хет-трик.

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Футболисту сборной Азербайджана подарили миллион и квартиру Немецкие источники
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