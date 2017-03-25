 

Меркель признала ошибки ЕС и нашла способ их исправить

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз совершил ошибки, которые необходимо исправить.

«Думаю, что мы далеко не все сделали так, как следовало бы… Открывая внешние границы, мы не думали об их укреплении. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но сейчас мы исправляем эти ошибки благодаря банковскому союзу и механизмам стабилизации», — сказала она в ходе своего визита в Рим.

Меркель также выразила уверенность, что ЕС сможет найти ответ на проблему миграции, если все страны-участницы союза «внесут свой вклад исходя из своих возможностей», передает телеканал Rai.

«Мы должны обеспечить такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран, разрешать кризисы, подобные сирийскому, и делать все это сообща», — добавила Меркель.

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