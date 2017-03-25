Российских хакеров обвинили в атаке на партию Меркель

Хакеры из группы Fancy Bear могут быть причастны к попыткам атак на серверы партии Ангелы Меркель и Бундестага. Об этом заявил президент Федерального ведомства по информационной безопасности Арне Шенбом.

По его словам, в мае прошлого года хакеры попытались взломать серверы партии канцлера ФРГ (Христианско-демократический союз) в Балтийском регионе, передает Reuters. Спустя несколько месяцев также произошла попытка взлома серверов партии Бундестага.

Эксперты заявили, что злоумышленники использовали имя домена НАТО, чтобы попытаться внедрить вредоносное программное обеспечение.

Шенбом отметил, что его ведомство «делает все возможное для защиты против подобных атак»: проводит мониторинг государственных сетей и рассказывает политикам, как обезопасить себя от кибератак.

Во время предвыборной кампании в США Fancy Bear также обвиняли во взломе серверов национального комитета Демократической партии США.