Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии

Футболисты сборной Азербайджана получат от АФФА большие премиальные, если не проиграют в завтрашнем отборочном матче чемпионата мира-2018 сборной Германии.

В случае победы игроки основного состава получат по 100 тысяч манатов, футболисты, вышедшие на замену – по 75 тысяч, оставшиеся в запасе и персонал – по 50 тысяч.

Если сборной Азербайджана удастся сыграть вничью, то футболисты основного состава получат по 75 тысяч. Тем, кто вошел в игру по ходу матча, предусмотрено выплатить 75 процентов от этой суммы, а несыгравшим резервистам и персоналу – 50 процентов, сообщает azerifootball.

Матч Азербайджан – Германия состоится 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.