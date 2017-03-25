Британия не поддержала резолюцию России в ООН

Великобритания не поддерживает инициативу России и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия на Ирак. Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН (председатель СБ в марте) Мэттью Райкрофт.

Проект резолюции в Совет безопасности ООН внесла Россия. Поводом стало применение террористами химического оружия в Мосуле.

Райкрофт заявил, что все члены Совета безопасности обеспокоены использованием химоружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений. Однако говоря о предложенном проекте, он отметил «большую разницу между ситуациями в Ираке и Сирии».

«В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа. В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР», — сказал британский дипломат.