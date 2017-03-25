Армянские войска вели обстрел из пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз, сообщает в субботу пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана расположенные в селах Гызылхаджылы, Бала Джафарли, Ферехли и Кемерли Газахского района, Коханеби, Алибейли и Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.