 

США депортируют нелегалов из Индии

 

Власти США уведомили Индию, что планируют депортировать на родину более 270 нелегально проживающих в стране индийцев, но в МИД Индии просят подтверждения их гражданства, передает телеканал NDTV со ссылкой на министра иностранных дел Сушму Сварадж.

Как заявила Сварадж, выступая в парламенте во время часа вопросов, Дели запросил дополнительную информацию о 271 индийце из американского списка.

"Пока мы не проверим гражданство этих людей, как мы можем поверить тому, что утверждается в этом списке? Мы попросили правительство США предоставить дополнительную информацию и сказали, что выдадим свидетельство на депортацию только после подтверждения их индийского гражданства", — заявила министр.

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