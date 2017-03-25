 

АФФА о «миллионе долларов для Рената Дадашова»

Автор: Отдел спорта 

В АФФА отреагировали на информацию, опубликованную минувшей ночью в haqqin.az со ссылкой на немецкое издание Bild  о том, что футболисту Ренату Дадашову за согласие выступать за сборную Азербайджана заплатили миллион долларов и подарили квартиру.

«Данная информация не соответствует действительности, - заявил haqqin.az глава пресс-службы АФФА Микаил Нариманоглу. – Странно, что эта новость была опубликована накануне матча между сборными Азербайджана и Германии, хотя о согласии Рената Дадашова выступать за Азербайджан было объявлено несколько месяцев назад.

Также хочу напомнить, что недавно состоялась очередная конференция АФФА, на которой были объявлены расходы и доходы ассоциации. Все имели возможность убедиться, куда расходуются средства АФФА».

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