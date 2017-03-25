О приготовлениях к штурму главной цитадели «Исламского государства» - города Ракки, расположенного на северо-востоке Сирии, заявил в интервью одному из французских телеканалов министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, речь идет уже о ближайших днях, поскольку Ракка окружена. Предстоящее сражение не будет легким, но оно будет решающим. Между тем пока говорить о полном окружении Ракки рано, отряды джихадистов пока имеют возможность маневрировать силами между городом и другими частями Сирии и Ирака.

Ближе всего антиигиловская коалиция приблизилась к Ракке с северо-востока, она всего в восьми километрах от города, а в среднем войска вышли на позиции в 18-30 километрах от города. По меньшей мере еще несколько недель займет операция по блокированию Ракки, и лишь затем начнется масштабное наступление. В рамках подготовки к штурму американцы недавно перебросили в этот район тысячу морских пехотинцев.

В действиях против ИГИЛ тут задействованы американская артиллерия, вертолеты «Апач» и удары штурмовой авиации. Основные силы американцев сейчас сосредоточены в районе города Табка, у плотины через Евфрат. Они оказывают поддержку подразделениям Сирийского освободительного фронта, задействованным в наземных боях. Освобождение главного оплота «Исламского государства» не будет легким.

По самым приблизительным оценкам в Ракке три-четыре тысячи исламистов и около трехсот тысяч жителей. Как минимум несколько месяцев уйдет на осаду и штурм. Насколько это непростая задача, можно судить по продолжающейся с осени операции по освобождению Мосула. Хотя этот город и намного больше Ракки, но и в его штурме задействовано намного больше войск и разного рода штурмовых и вспомогательных сил Ирака.

В настоящее время полностью освобождена лишь западная часть города, и то в ней время от времени вспыхивают перестрелки, а на днях полиция обезвредила смертника. В восточной части наступление сильно застопорилось в районе Старого города – кварталов с узкими улочками, где сложно проводить зачистку. По последним сообщениям представителей коалиции, как американцев, так и иракцев, они намерены в ближайшее время сменить тактику, в частности отдельно блокировать Старый город в Мосуле и отдельно повести наступление на северные районы города.

Расчет на то, что исламистам не хватит сил на то, чтобы вести бои на два фронта. Но и антиигиловская коалиция вряд ли начнет наступление на Ракку, пока не завершит в основном операцию в Мосуле. И главная причина заключается не в том, что им не хватит сил на два одновременных штурма, а потому что Дональд Трамп пока не определился со своей стратегией борьбы с ИГИЛ. Он в самом начале своего президентства попросил Пентагон предоставить ему соответствующие планы, но об окончательном решении говорить пока рано.

Очевидно одно: будущие победители над «Исламским государством» Россию в расчет не берут. Она пока сосредоточена на том, чтобы спасти правительственные войска Башара Асада от разрезания контролируемой ими территории и отсечения Дамаска от алавитских территорий у Средиземного моря. А такая опасность явственно обозначилась в последнее время, когда отряды оппозиции стали реально угрожать захватом города Хама. Несколько прорывов было осуществлено непосредственно у Дамаска.

Чтобы спасти ситуацию, Асад перекинул в угрожаемые районы свои элитные части , работающие в связке с российскими подразделениями. Для этого пришлось остановить наступление в районе Алеппо. У Асада нет такого количества войск, чтобы выполнять задачи одновременно в нескольких важных точках. Вот пока он с русскими будет гасить пожары в непосредственной близости у столицы, американцы с союзниками проведут штурм Ракки и получат так чаемый Трампом титул спасителей мира от «черной чумы». Впрочем, и до освобождения «столицы ИГИЛ», и тем более до изведения чумы джихадизма еще очень далеко.