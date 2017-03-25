Северная Корея пригрозила США ядерным ударом

Попытка Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР «приведет к катастрофическим последствиям». Об этом говорится в заявлении представителя Национального комитета народной республики за мир, опубликованном в северокорейской газете «Нодон синмун». Выдержки из него приводит агентство ТАСС в субботу, 25 марта.

В частности, Пхеньян потребовал от США «немедленно прекратить нацеленные против КНДР военные маневры и вывезти ударные ядерные средства, расположенные на Корейском полуострове и вокруг него».

Представитель комитета отметил, что в случае появления даже малейших признаков попытки Соединенных Штатов нанести превентивный удар «Пхеньян подвергнет упреждающей ядерной атаке все базы агрессии и провокаций».

13 марта Вооруженные силы США и Южной Кореи начали регулярные совместные военные учения Key Resolve. Цель которых — проверить возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова.