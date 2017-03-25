18 марта сирийская оппозиция приступила к широкомасштабному наступлению в районах Джобар и Кабун на северо-востоке Дамаска. Бои не утихают ни днем, ни ночью. Над Джобаром, который располагается всего в двух км от Старого города, висит огромное облако черного дыма. Воздух содрогается от артиллерийской канонады и грохота пикирующих самолетов. Впервые в районах боевых действий опустели рестораны и кафе, люди стараются не выходить лишний раз на улицу из-за активности снайперов и обстрелов восточных кварталов Дамаска из минометов.

20 марта началось наступление севернее г. Хама. За короткий срок оппозиции удалось вытеснить сирийские войска из населенных пунктов в 10 км от города и обстрелять военный аэродром.

С чем связана такая повышенная активность вооруженной оппозиции впервые с момента взятия Алеппо в ноябре 2016 г.? Боевики перегруппировались и снова готовы к боевым действиям? Готовы ли силы сирийского режима отразить наступление?

Боевые действия на северо-востоке Дамаска начались в связи с обострением вокруг района Кабун. Этот промышленный центр всего в 3 км от Старого города был занят отрядами вооруженной оппозиции в 2012 году. Однако властям удавалось до сих пор удерживать начало главного сирийского шоссе Дамаск – Хомс, которое разделяет Кабун от располагавшегося южнее мятежного района Джобар. В 2014 году с занимающими Кабун отрядами вооруженной оппозиции был заключен договор: стороны обязались не обстреливать друг друга, на входе в квартал расположились блок-посты, которые пропускали мирных жителей. На схожих условиях действуют соглашения и с некоторыми другими кварталами и районами, например, с мятежным Ат-Талем с населением до 1 млн человек, который, по мнению ряда исследователей сирийского конфликта, поставил в ряды вооруженной оппозиции до 5% от ее общей численности.

Перемирие было нарушено 4 января 2017 года в результате минометного обстрела блок-постов сирийской армии. Такие события изредка происходили и ранее, однако это решено было не оставлять без ответа: в начале года сирийская армия чувствовала себя довольно сильной. После взятия Алеппо военачальники раздумывали, куда направить свои войска дальше, и многие из них отстаивали возможность зачистки столицы.

Кабун и прилегающий к нему район Барзе вполне подходили для такой цели. Их население до войны составляло около 100 тысяч человек, сейчас не более 20 тысяч, а боевиков среди них – не более 1 тысячи. Взятие районов позволило бы наладить относительно безопасное движение по шоссе Дамаск – Хомс, которое сейчас приходится объезжать вокруг через Ат-Таль, в результате чего теряется до часа времени. Правительственные силы решили применить к району обычную практику – предложить всем желающим сдаться или выехать с семьями в находящуюся под контролем вооруженной оппозици провинцию Идлиб. В качестве аргумента 18 февраля начались артиллерийские обстрелы района.

Боевики ничем подобным ответить не могли, поскольку на их вооружении помимо стрелкового оружия есть только несколько минометов и самодельных ракетных установок. Из них пару раз было обстреляно российское посольство, а 11 и 15 марта в Дамаске смертники провели серию кровавых терактов, в которых пострадали главным образом мирные жители. В ответ власти лишь усилили интенсивность обстрелов из гаубиц.

26 февраля правительственные войска после отказа боевиков сдаваться или уезжать в Идлиб перешли в наступление и захватили несколько кварталов Кабуна. Положение повстанцев стало безвыходным. Полностью отрезанные от союзников, испытывающие недостаток продовольствия и боеприпасов они не могли оказать достаточного сопротивления. Однако им на помощь устремились вооруженные формирования оппозиции из соседнего Джобара.

Наступление, в котором приняли участие группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и "Файлак аш-Шам", началось 19 марта с применения автомобилей с взрывчаткой, управляемых смертниками. Следует отметить, что из 70 погибших со стороны сирийской армии большинство стали жертвами именно этой первой атаки. 21 марта к ним присоединилась мощная группировка "Джейш аль-Ислам", до этого сохранявшая нейтралитет из-за участия в мирных переговорах в Астане, но было уже поздно. Боевики попытались пересечь шоссе и воссоединить крупный подконтрольный оппозиции район на востоке Дамаска с Кабуном. Наступающим удалось расширить свою территорию на один кв. км, однако уже к 21 марта они были остановлены подоспевшей правительственной бронетехникой, а также беспрерывными бомбардировками с воздуха и артиллерийскими обстрелами. Наступление прекратилось, а 23 марта накал боевых действий стих. Несмотря на ряд локальных успехов, прорвать блокаду Кабуна и перерезать шоссе Дамаск – Хомс так и не удалось. По информации сирийских информационных агентств, потери боевиков составили 150 человек.

Для поддержки сражающихся в Дамаске боевики из провинции Идлиб предприняли мощное наступление к северу от города Хама, которое началось 20 марта. Оно оказалось на первых порах довольно успешным. Дело в том, что после отступления войск оппозиции из Алеппо и прибытия большого количества боевиков из других городов Сирии, занятых сирийской армией в результате переговоров, в провинции Идлиб была создана довольно мощная группировка, численностью свыше 60 тыс человек. В результате проходившей в январе-феврале 2017 года длительной дискуссии между лидерами основных оппозиционных организаций, временами перерастающей в вооруженные столкновения, политическое лидерство в провинции захватила группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" – бывшая "Джабхат ан-Нусра", филиал "Аль-Каиды" в Сирии. Им удалось создать из разношерстных групп довольно боеспособное соединение, которое и было брошено на север провинции Хама с целью отвлечь внимание сирийской армии от Дамаска.

Однако и здесь успеха достичь не удалось. Из под Алеппо под Хаму в спешном порядке был переброшен батальон "ан-Нимр" (Тигры) полевого командира Сухейла аль-Хасана – самое боеспособное подразделение сирийской армии. Благодаря поддержке с воздуха российской авиации, наступление боевиков было остановлено 23 марта.

В целом события последних дней на сирийском фронте показывают, что вооруженная оппозиция все еще представляет собой довольно внушительную силу. Политическое сплочение оппозиции даже усилилось по сравнению с прежними временами. Если раньше "Джабхат ан-Нусра" представляла собой лишь одну из группировок, может быть, самую активную, но далеко не самую многочисленную, то сейчас филиал "Аль-Каиды" является бесспорным военным и политическим лидером как в провинции Идлиб, так и в окрестностях Дамаска.

Это признают и американские эксперты: умеренной оппозиции в Сирии практически не осталось. Джихадисты подмяли под себя почти всех. Новый президент США Трамп отказался от поддержки сирийской оппозиции, перенеся все внимание на курдов. Правда, некоторые источники сообщают, что в боях за Хаму наряду с "Хайат Тахрир аш-Шам" принимали участие отряды Свободной сирийской армии с американским оружием, а также 500 человек, прибывших из окрестностей Эль-Баба из турецкой операции «Щит Евфрата». Однако это пополнение не помогло наступающим. Кажется, нынешнее наступление хорошо показало слабость и недостаточную силу оппозиции для проведения самостоятельных наступательных действий против сирийской армии.