Синоптики обещают ясную погоду

На Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет слабый туман, в основном без осадков, возможен местами усиливающийся юго-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 10-15° тепла, в Баку — ночью 4-6°, днем — 13-15° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром кое-где будут туман и изморось. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем — 13-18° тепла, в горах ночью — 0-5° мороза, днем — 7-12° тепла.